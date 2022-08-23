長者運動員等痛症難耐　機構9月中辦一對一水療班

運動員、長者及手術後復健人士9月中可參與「小班」及「一對一」水療。

本港人口老化問題嚴重，慢性關節退化、運動創傷等問題常見，惟公立醫院長期超出負荷，數以萬計病人慘受痛症煩惱。致力引入「水中復健運動治愈」(水療)的非牟利機構香港水療導師總會，今日(23日)舉行服務啟動典禮，宣布首批已受訓水療導師將於9月中，在公共游泳池開班向老人家、運動員及手術後復健人士等提供收費水療服務，費用180至380港元不等。總會行政總監陳揮雄表示，水療是長遠解決醫療壓力的治本方法，望能普及化。

陳續指，有關服務分別以「小班」及「一對一」形式進行，其中水中模擬班將於9月中進行，每班最多6名學員，收費180港元；「一對一水療導師訓練」則於10月開辦，收費380港元，並盡量於早上，泳池使用率低的時候進行。他又指，有關服務反應熱烈，已接獲不少查詢，而現時初步亦有30多名水療導師相繼投入服務，強調所有註冊水療導師於授班前必須得到拯溺銅章資格及通過多項考試，確保學員安全。

至於水療對比陸上的復健運動，陳稱，水的浮力可以減輕負重，更有利患者，特別是肌力弱的患者，進行各種功能鍛煉動作，並能大大降低運動創傷發生，譬如下背部疼痛或膝蓋疼痛。此外，透過水溫及水壓的特性，更可改善全身或局部性的血液循環及強化心肺功能，加強復健效果；同時水療亦相對安全，因身體處於水的環境下能避免跌倒、降低關節衝擊性。

跳舞導師阿豪屬運動創傷患者，早前被診斷出膝關節及亞基里斯腱受傷。他稱，醫生最初建議進行物理治療，在醫療保險受保下，曾分別到私營物理治療及中醫等機構求診，惟後來保險失效隨即陷入兩難，一方面難以再承擔高昂費用，二來若不痊癒亦無法繼續開班授舞。後來幸好接觸到該會的水療復健，得以在醫療費大減，以及復原效果良好的兩大前提下逐漸順利康復。