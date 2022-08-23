粉嶺貨倉3級火疑有危險品未清理　災場蚊蠅滿布臭氣熏天

粉嶺沙頭角公路龍躍頭段軍地北村一個存放海鮮及糧油食品的貨倉，在本月3日清晨發生3級火警，約11小時後火勢始被撲滅。消防在火場發現一具男屍，相信為貨倉一名姓徐(39歲)男職員，起火原因有待調查，案件交大埔警區重案組跟進。至上周六(20日)，即火警發生後第17天，災場仍有警員及消防駐守及圍封，有工人投訴內裡有逾百支疑是危險品的氣樽仍未處理，在酷熱天氣下，倉內物件腐爛臭氣熏天，蒼蠅及蚊子滿布，倉內衞生環境惡劣中人欲嘔。投訴人指出，期間當局雖有派員前來噴灑消毒劑，但僅限於災場外圍，但卻未有進入災場核心地帶清理消毒。至上周六止，消防員以災場有建築物存在倒塌危險為由，遲遲未有入內搜救，有關做法實在令人費解；他表示與另外兩位同事，當日更疑因吸入過多不明氣體，導致身體不適須往醫院治理。

消防處發言人表示，火警當日，消防員於其中一個貨倉發現一具男屍，已即時移交警方處理。為確保火場內無其他人士被困，消防員曾以不同方式搜索，包括出動滅火機械人、無人飛行器系統、坍塌搜救專隊及搜索犬等，但因倉庫部分結構在火災後已倒塌或不穩妥，消防員需額外時間架設臨時支架，才可展開初步搜救及調查。消防員在其中一個倉庫初步調查，發現有一批懷疑壓縮氣瓶，經進一步調查後證實所有氣瓶均沒有盛載任何危險品。屋宇署人員經視察後，認為有關倉庫部分結構已倒塌，若派員進入有關範圍搜索或有潛在風險，因此要在有關部分拆卸後才能進入火場審視。此外，由於涉事倉庫的環境和間隔複雜、存放大量貨物及有潛在倒塌危險，為加快搜索調查的工作及避免影響附近居民日常生活，消防處已聯同屋宇署制定相關搜索調查及拆卸方案，當中主要由屋宇署安排承建商運送大型拆卸機械，把有關倉庫需進行搜索的部分分階段清拆，消防人員則按階段進入拆卸部分進行徹底搜索及調查。

食環署發言人表示，上周五曾應相關部門要求，於上址合適地點及附近公眾地方進行防治蟲鼠工作。署方人員在有關地點視察時發現有蒼蠅滋生，已即時安排防治蟲鼠承辦商人員噴灑除害劑。至本周一，人員經覆查發現蠅患情況已有明顯改善。屋宇署發言人表示，為協助消防人員在安全情況下進入倉庫搜索及調查，該署安排政府承建商分階段清拆因早前火警而局部倒塌或呈不穩妥狀況的倉庫。有關清拆工作已接近完成。期間該署已要求政府承建商向其員工提供合適的口罩等防護裝備。