警新界打擊白牌車　兩輕型貨車男司機被捕

新界北總區交通部執行及管制組根據情報，今午(23日)約2時進行打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途行動。人員透過網上平台以共約200港元在新界區內租用兩輛輕型貨車，並派員喬裝乘客。當到達目的地時，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」拘捕兩名分別30及53歲男司機。他們已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。而該兩輛輕型貨車涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，警方已將有關車輛扣查作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，會引致乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5000港元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。

另外，根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。