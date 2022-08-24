毒男駕私家車拒查連撼2車　棄車逃捕沿途「散貨」終被擒

昨晚(23日)11時許，沙田警區特別職務隊進行代號「征服者」打擊毒品行動，警員一行8人「兵分兩路」，部分警員利用租用的客貨車監視區內動靜，其餘數名同僚則徒步巡邏。期間警員發現一輛形迹可疑私家車由大圍美滿里駛近香粉寮街，遂上前表露身份截查，詎料私家車司機不合作，並加速驅車逃走。

私家車為求逃脫，於警方客貨車及路旁另一輛客貨車之間衝行，並發生碰撞；私家車繼而左轉往香粉寮村方向逃走。在場警員見狀徒步窮追，涉事私家車與2輛車碰撞後，因現場一帶車多無法高速前行，故警員追約400米後，已將涉事私家車追及。

私家車司機見前面為掘頭路，且後有追兵，惟有落車逃跑，現場消息稱，司機逃跑時，沿途棄下10多包懷疑大麻毒品，並將車匙拋落城門河圖滅證，惟他最終被警員擒獲。警員其後檢回被棄於地上的多包懷疑大麻，車內亦搜出一包相信同屬大麻毒品，至於疑被丟棄的私家車車匙有待尋回；警犬隨後奉召到場協助搜車。被捕男子(27歲)手腳有紋身，報稱無業，而涉事私家車兩邊車身撞花，左邊倒後鏡亦撞甩；而警方的客貨車則左頭轆被撞至爆胎，胎軨軨冚飛脫。