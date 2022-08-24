本港水熱處理回收舊混紡滌棉技術奪獎　獲選全球百大科研成果

舊紡織物棄置問題日益嚴重，而衣服一般由不同纖維混紡而成，混紡織物難以分隔回收。香港紡織及成衣研發中心研發的「Green Machine水熱處理系統」能分離和回收廢舊混紡滌棉。該技術今年獲選為「2022年全球百大科技研發獎」（流程及原型類別）其中一項得獎項目，技術現已應用於業界的成衣生產及紡織廢料回收。

該處理系統是一套舊衣服纖維回收系統，能夠用水熱處理方法分離和回收廢舊混紡滌棉，可以具規模地把滌棉纖維混紡分離及回收。過程只需用熱能、水及少於15%的可生物降解化學品。透過把棉分解為纖維素粉末，有效地把滌綸從混紡織物中分離。分離了的滌綸纖維可以直接重用。而纖維素粉末則可轉化為再生纖維素纖維及持久疏水處理試劑，或應用於農耕的纖維素高吸水性聚合物。

首個具工業規模的該系統於2020年設在印尼紡織生產商PT Kahatex的廠房內，每日可以處理1.5噸紡織物料。去年著名牛仔布生產商ISKO亦已獲取該系統的技術授權。香港紡織及成衣研發中心行政總裁葛儀文表示，該技術可提供快捷有效的方法處理紡織廢料。葛又指，新一代系統快將於香港設立，並會加入自動化、智能製造等元素，可為密集城市提供舊衣循環再造的方案。