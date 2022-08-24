組織助換節能電器　小學慳電40%

全球暖化愈來愈嚴重，應付氣候危機必需減少碳排放，提高能源使用效率。有組織近年獲協助120間中小學「綠化」，改善學校設施以排少碳排放，當中有學校成功節省40%耗電量。

商界環保協會除了提供全面可持續發展的專業顧問及技術支援予企業減排，亦協助其他社群改善其環保實務和表現。該協會營運總監梁志峰表示，獲賽馬會慈善信託基金資助，協助120間中小學「綠化」，減少「碳排放」。該會會派人視察學校，評估其減碳的表現，亦會請外判商協助更替過時而較消耗能源的光管及冷氣機等，平均每間學校能節省約10%的能源，其中長沙灣聖公會聖紀文小學更換設備後更慳約40%的電費，成效顯著。

梁志峰指，不少學校見電器未壞便不欲更換，但實際上或未必符合效益，而計劃正好成為助力推動環保，而計劃所有支出均由資助額承擔，學校毋須繳費，亦最多可得到50萬元的實報實銷的設施更新的資助。該協會主席歐嘉榮則指，企業減碳面對多項挑戰，包括減碳的措施需要額外成本，例如研發及技術投資等；技術仍正發展，未適合在港廣泛應用等。行政總裁吳家穎表示，協會會提供可持續發展的專業顧問及技術支援，提升企業環保效益，推動本港邁向零碳經濟。