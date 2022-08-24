東方日報A1：當局拖九年　22舊邨僅3條重建

冇靈魂政府任由老舊公共屋邨日久失修，淪為危樓！本港有多條落成約半世紀的舊屋邨亟待重建，有團體指，當局早於2013年檢視全港22條舊公共屋邨能否重建，但拖足9年僅3條舊邨落實重建，而樓齡達60年的彩虹邨已多次發生石屎剝落等嚴重樓宇安全危機，至今卻未獲重建。團體質疑當局為縮短公屋平均輪候上樓時間而「跑數」，因而避免用新建單位安置重建舊邨居民，導致舊邨重建「歎慢板」，犧牲舊邨居民利益。

公屋聯會關注公屋重建聯席昨發表老舊公共屋邨重建研究報告。聯席指，資料顯示房委會曾於2013年年底，已完成檢視22條非拆售高齡屋邨的重建潛力，相關舊邨樓齡至今介乎42年至70年。惟9年過去，至今僅其中3條屋邨正在重建或有重建計劃，包括白田邨、美東邨及華富邨。

重建舊邨要先安置受影響居民，需佔用現有或新建的未租出的公屋單位，並必須做好規劃。惟港府管治短視，政策朝令夕改，令許多舊邨重建計劃被「左腳絆右腳」。例如，樓齡達58年至60年的彩虹邨，近年經常出現石屎及天花剝落等問題，2019年更發生石屎擊中市民的嚴重意外，威脅居民人身安全。

聯席成員莫健榮表示，當局早年構思是以大磡邨閒置土地作為彩虹邨重建時的原區安置屋邨，惟房委會將部分單位轉為綠置居計劃，即去年5月推出的啟鑽苑，導致彩虹邨錯失了重建的「黃金機會」。他指，彩虹邨人口龐大，目前重建或要分期進行，例如用宏照道公營房屋發展計劃第二期作為接收屋邨。

除彩虹邨外，富山邨亦有類似「錯失重建良機」的問題，聯席表示當年未有以另一座於2020年才落成的「富暉樓」新樓作為重建安置方案，令富山邨另外3座逾40多年樓齡的樓宇錯失重建機會。

對於港府重建舊邨「歎慢板」，聯席批評當局只為縮短公屋輪候時間而「跑數」，但「唔諗石屎剝落係影響居民人身安全」。聯席建議港府應提前規劃市區土地作安置，否則未來市區土地用盡，將難以再有位置作遷置。

另外，多年來每屆政府對房屋政策均有不同發展方向，難以「睇齊」。議員梁文廣認為房屋政策不連貫導致舊邨重建愈趨困難，例如以往公共屋邨重建有「5年滾動期」，即編製出5年計劃後每年根據計劃的實際執行情況，以確保計劃向前推行並實現。但房屋政策時移世易，現時房委會不再設滾動期，令舊邨重建困難重重，「居民無了期等，睇唔到重建曙光」。

房委會表示，目前該會正推展馬頭圍邨和西環邨的重建項目，而重建屋邨長遠而言或可增加公屋供應，但大規模重建會凍結大量公屋單位，短期內減少可供編配予公屋輪候冊上有迫切住屋需要人士的公屋單位數量，影響平均公屋輪候時間，故在目前公屋需求殷切的情況下，需審慎考慮是否重建個別屋邨。

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