研究指海豚母胎接觸海洋污染物　可影響胚胎免疫和內分泌系統

棲息於大嶼山西、南海域一帶的中華白海豚，近量數量有下降趨勢。香港海洋公園保育基金昨(23日)公布一項關於珠江口環境污染與中華白海豚健康研究項目，發現有部分擱淺個案與年幼的中華白海豚有關。研究同時指出，海洋污染物能夠通過母胎傳播，影響海豚胚胎的免疫和內分泌系統。

上述研究由中山大學教授吳玉萍及其團隊負責，由2017年7月至2020年6月展開近3年的研究。香港海洋公園保育基金主席陳晴表示，基金在2015年起五個年度中，已資助超過150個科研項目，包括與本地大學合作，進行有關淡水龜、馬蹄蟹及鯨豚的研究，以維持本地生物多樣性。

據漁護署早前發表的海洋哺乳類動物監察報告，截至今年3月，研究團隊過去12個月在在全港十個調查區航行6,566.1公里，並在船上及直昇機上共觀察到158群中華白海豚，總數達554隻。期內，中華白海豚經常在西大嶼山水域及分流半島一帶出沒，卻較少在西南大嶼山的北部出沒，在北大嶼山更只有西端的水域有零星出沒紀錄。報告指北大嶼山大型填海及近岸發展工程相繼推行，其使用量並未有任何回復的迹象。