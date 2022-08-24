男子涉油麻地非法處理屍體被捕　3人在逃　警揭毒窟拘14人

警方就昨午(23日)油麻地一宗命案交代案情，昨午接獲報案，指有3至4名男子將一名昏迷不醒男子抬往上海街與登打士街交界一個休憩公園。其後救援人員趕至為事主施行急救，其時他已無呼脈博，被送抵廣華醫院搶救，至傍晚6時41分證實死亡，油尖警區重案組接手調查。警方根據調查，得悉事發時有4名男子從上海街430號一大廈單位內，將一名男子抬至上述公園，經翻查相關閉路電視片段及現場搜證後，懷疑單位內有一批人士；而根據片段顯示，其中一人衣着及容貌，疑與涉案男子相似，當他擬從單位離開時，被探員截獲。該男子姓張44歲，報稱無業，經調查後，以涉嫌非法處理屍體將其拘捕。

探員亦懷疑在目標單位內有一批人士聚集，包括被通緝在逃人士，破門後發現內有13男2女，其中一名姓陳(41歲)男子昏迷，及後由救護車送院救治。單位內有大量針筒及約2克懷疑可卡因，相信上址為毒窟，在場12男2女(39至64歲)，涉嫌吸毒被捕帶署。案中死者姓譚(48歲)，無業，他無明顯傷痕，惟右小腿及頸有兩針孔，死亡時間約在昨午3至6時，死因有待剖驗。據悉，涉事單位內分兩層，包括閣樓及1樓，每層約2百多呎，警方正追緝3名年約20至30歲涉案男子。