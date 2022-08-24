內地發颱風黃色預警　料馬鞍明登陸深圳至湛江一帶

強烈熱帶風暴「馬鞍」的中心周三（24日）清晨集結於廣東省陽江市東偏南方向約700公里的南海北部海面上，料於周四（25日）早上至下午在廣東省深圳市至湛江市一帶沿海登陸。中央氣象台周三清晨6時繼續發布颱風黃色預警。

馬鞍中心附近最大風力有10級、即每秒25米，中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑200至240公里。馬鞍料以每小時25公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，並於周四以強烈熱帶風暴級或颱風級在深圳至湛江一帶沿海登陸，風力或達12級、即每秒33米，登陸後強度逐漸減弱。水利部周二（23日）中午已針對廣東、廣西、海南、貴州、雲南，啟動洪水防禦4級應急響應，要求加強應急值守和預報預警。

南海東北部及中部偏東海域、巴士海峽、台海南部海面、北部灣東部、西沙群島附近海域、中沙群島附近海域以及台灣島西南部沿海、廣東沿海、海南島東部沿海，周三早上8時起24小時將有6至8級大風，馬鞍中心經過的附近海域或地區風力可達9至12級。廣東南部、海南島東北部、廣西南部沿海上述期間料有大雨或暴雨，局部地區雨量達100至120毫米，當局呼籲相關地區注意可能出現的山洪和地質災害。