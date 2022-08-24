「馬鞍」直撲香港掛10號波？　前台長岑智明網上解畫

每次颱風襲港前夕，網上或個別傳媒都會發表一些預測言論，今次「馬鞍」距離香港尚餘超過800公里之時，網上已有謠言指馬鞍會「打正」、「直撲」香港，又有貼文抽水指「馬鞍會吹去馬鞍山」，又有人直言馬鞍路線與當年「天鴿」一樣，故有機會掛10號風球，惟這些言論遭天文台前台長岑智明一一反駁，直言大眾不必跟車太貼，過早判斷亦引起公眾恐慌，不得不防。

天文台今早(24日)更新預測，強烈熱帶風暴「馬鞍」預料增強為颱風，預計將會在香港200公里內掠過，並在明早登陸廣東西部陽江一帶。天文台前台長岑智明在社交網站撰文解釋，當「馬鞍」登陸呂宋後，各大電腦模式和氣象中心都把預報路徑西調，今早香港天文台預報馬鞍的登陸位置在陽江附近，7成「可能路徑範圍」亦都移至香港以西，這表示「馬鞍」打正香港的機會已經頗低。

岑批評周一(22日)有人發表謠言及個別傳媒說馬鞍會「打正」及「直撲」香港，有人甚至以專家自居，直言不用看多幾日，就會知道風球路線云云。他於今早發文直斥其非，「發夢都冇咁早，唔好跟車太貼」。他解釋，過往的確目睹很多熱帶氣旋在橫過呂宋後，因地形影響而改變路徑或減弱，有時會在呂宋以西出現U型路徑，甚至打圈。所以，當風暴在呂宋以東並且會向西北方向移動的時候，大家就要注意路徑隨時會受呂宋地形影響。今次幾個電腦模式都曾經預測過「馬鞍」繞過呂宋東岸而不是呂宋登陸，之後「直撲」香港，「於是大家就信以為真，甚或覺得電腦模式神乎其技」。其實以往也有過風暴繞過呂宋的類似情況，不過是發生在背景引導氣流很弱的時候，今次不一樣。他最後奉勸氣象迷一句：「幾個電腦模式都給出類似嘅預測並唔代表準確性會高，電腦預報一齊錯嘅情況過往亦比比皆是。『consistent』唔等於『correct』，可以係 『consistently wrong』。」