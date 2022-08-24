地盤工以菜刀指嚇強姦女友人案　陪審團一致裁定強姦罪成

已婚地盤工人在結識一名同樣已婚女子僅5日後，便到訪她位於打鼓嶺的石屋單位，期間被指「賴死唔走」堅持過夜，並不斷拍門冀與女方性交，又傳裸照滋擾。到翌晨他涉嫌趁女子的兒子上學，發難取菜刀指嚇，揚言「今日點都要搞一次」，終把女子強姦。地盤工否認一項強姦罪受審。陪審團自昨（23日）中午12時許開始退庭，商議大半日仍未有結果。直至今（24日）早再商議約2小時後終有裁決，一致裁定被告強姦罪成。法官決定先索取事主的創傷報告，將案件押後至11月25日判刑，期間被告須還押。

現年39歲，來自內地湖北、操普通話的被告李景豪，於2020年8月來港居住。他被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦現年41歲的女子Ｘ。女事主在審訊時供稱，被告當晚不斷要求與她性交，稱要「讓我表現一下」，又傳陰莖照片給她，自誇「你看我多厲害」，甚至用螺絲批拆她房門門鎖強行進入。到翌晨被告更拿菜刀指嚇再推她落床，用陰莖抽插她的陰道至射精。事後被告取來震蛋想插入她的陰道，直言想再做一次。

辯方的版本則指，被告從沒取菜刀威嚇，當晚被告開價5,000元與事主性交。事主答應性交並於完事後，被告卻沒有付錢就離開，事主揚言「如果你就咁走咗去，你會後悔」，最終報警處理。對於上述說法，事主在審訊時全盤否認。

案件編號：HCCC 202/2021