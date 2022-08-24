涉社署吵鬧傷社工　女售貨員於開審中途認罪判3個月醫院令

育有兒子的女售貨員到社會福利署處理兒子福利問題時，被指吵鬧並推撞枱櫈，出言恐嚇要襲擊一名政府社工，被控普通襲擊及刑事恐嚇共2罪。涉案被告不認罪，案件今天（24日）在東區法院開審，惟被告在社工出庭作證後，突改為認罪。裁判官王證瑜考慮到精神科醫生報告的建議，判處被告3個月醫院令。被告操普通話的父母在散庭後情緒激動，稱社工「說假話不得好死。。。把人家孩子關起來了」，一度與庭警對峙須由庭警請出法庭。

報稱售貨員的被告陳敏芝（44歲）被控於2022年6月15日，在灣仔軒尼詩道修頓中心23樓社會福利署保護家庭及兒童服務課襲擊潘雪琪，以及威脅潘雪琪會使其人身遭受損害，意圖使她受驚。陳於今天早上開庭時，一度表示認罪，惟她不同意控方案情，王官無法接納其認罪及須進行審訊。控方傳召社工潘雪琪作供，並播放閉路電視影像，被告在盤問潘後，再次改變立場，表示認罪及同意控方案情。

案情指，案發當日早上，被告到社署保護家庭及兒童服務課的接見室，與社工潘雪琪討論兒子的福利事宜。期間被告突然情緒激動，站起身以左手握拳掃跌桌子上的酒精搓手液、防疫膠板及紙巾盒，並大聲罵潘及揮動雙臂。被告又腳踢桌子和走近潘，向潘說「信唔信我打你？」，事件經過被閉路電視拍下。散庭後，被告操普通話的父母情緒激動，又指案發時被告右手手指亦骨折。被告父親一度與庭警對峙，庭警多次勸其冷靜及後須發出警告，最終2人須由庭警請出法庭。

案件編號：ESCC 995/2022