打風水漲浸爛瓜菜　魚苗沖出大海　魚戶菜農憂損失慘重

強烈熱帶風暴「馬鞍」迫近香港，對大部分市民來說或有一天「風假」，然而對養魚戶及農夫而言卻是惡夢。有新界養魚戶今日(24日)向東網表示，每次打風都憂心忡忡，皆因最多只能綁好農具，祈求風球不會導致水漲令魚游走，否則會像早前內地大量鯧魚湧港的現象，而當年「山竹」及「天鴿」襲港時，就有數以萬計魚游走，損失達200萬港元。農夫就指每次打風皆水浸，人手有限難以事先收割，預期每戶損失數萬港元。

香港新界養魚協進會會長黎來就對於「馬鞍」襲港深感憂慮，他解釋養魚戶不能提早將魚撈起減低損失，唯一可以做的只有綁好農具，而風球若吹南風就對魚場影響最大，水漲可達數米高，導致大量魚湧出並沖出大海，情況就如早前內地養魚場走失大量黃立鯧那樣。他說只能祈望不要吹南風，否則損失慘重，憶述當年接連受「天鴿」及「山竹」兩個10號風球來襲，令養魚戶損失高達200萬港元，以每條魚約20至30港元計算，被颱風「吹走」的魚就有近10萬條。

另一邊廂，在新田經營農場的信芯園負責人梁日信亦指，每次打風皆水浸，他預計今次風球亦不例外，已在今日爭取時間將部分菜和瓜提早收割，惟無奈人手有限，預期很多農作物會被浸壞，溫室棚會被吹爛，每戶損失收以萬港元。他又指水浸問題自1983年他進駐以來未見改善，明天要留在農場善後，苦笑指「朋友約我都要揸快艇出嚟！」