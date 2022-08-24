先導計劃9項目達標　800伙賓館酒店房轉作過渡屋

改裝酒店或賓館作為過渡屋的先導計劃現已達標。

本港房屋問題難以解決，政府近年以過渡性房屋紓緩基層上樓壓力。近日房屋局向立法會提交文件，扶貧委員會早前批准從「關愛基金」撥款9,500萬港元推行先導計劃，至今年7月計劃終「達標」，局方指共批出9,500萬港元資助予9個項目，合共可提供約800個單位。文件又披露，政府已覓得土地足以提出2.17萬個過渡屋單位，當中約有5,300個單位現已投入服務，預期由今年年底至2024年，會有共約1.51萬個過渡屋單位落成營運。

文件顯示，扶貧委員會早前批准從「關愛基金」撥款9,500萬港元推行先導計劃，目標是資助非政府機構使用約800個合適和入住率偏低的酒店或賓館房間作為過渡性房屋。計劃由去年4月開始接受申請，至今年7月共批出9,500萬港元資助予9個項目，料合共可提供約800個單位，即計劃已「達標」，房屋局稱專責小組現正就先導計劃進行檢討。

至於另一項支援輪候公屋人士的現金津貼試行計劃，房屋局表示截至今年7月，已向約7.73萬個合資格的一般公屋申請住戶發放合共約19億港元的現金津貼，試行計劃為期至2024年年中，局方指政府會在適當時候進行檢討。