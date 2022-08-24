男子餐廳叫反修例口號引發3人混戰　涉事夫婦准守行為了事

四旬漢在石籬購物中心某餐廳內因不滿餐廳未能提供服務，大聲高呼反修例口號，令鄰座用膳的五旬漢生厭，雙方發生爭執繼而動武，過程中五旬漢的妻子加入打鬥。事件最終由職員調停，警方其後到場拘捕3人。他們同被控一項「在公眾地方打鬥」，案件今日（24日）在西九龍法院首次提堂。其中五旬漢與妻子同意各以1000港元自簽守行為12個月，獲撤銷控罪。另一被告則暫毋須答辯，裁判官李志豪把案件押後至10月6日再訊，以待辯方索取文件及法律意見，並准被告以500港元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。

涉案3名被告分別為男子盧紹聲（50歲、汽車技術員）、女子陳燕珊（49歲、文員）及男子吳偉雄（47歲、廚師）。他們被控於2022年3月3日，在香港新界大隴街110號石籬二邨石籬購物中心第二期地下B004號舖銀龍冰室，在上述公眾地方參與非法打鬥。

案情指，3名被告互不認識。案發日上午約迎10時，盧和陳在24號枱吃早餐，及後吳到達並坐在鄰近的枱。吳想點餐，但是沒有工作人員可以為他服務，他開始在餐廳內大呼反修例口號。盧隨後就吳的滋擾行為與其爭執。盧徒手推吳的肩膀，吳隨後將盧推倒在枱面，並用右拳在盧的頭部打了兩拳。期間，陳則多次擊打吳的頭部和背部。打鬥過程持續了大約1分鐘，由侍應調停，並報警處理。警員到場拘捕3人，盧及陳在警誡下承認有關打鬥行為。盧解釋因吳叫反修例口號才出手打他，陳解釋因她擔心丈夫受傷才出手。事後3人拒絕到醫院就醫。其後的警方會面記錄中，3人均承認他們在案發現場參與打鬥。

案件編號：WKCC 2979/2022