山頂纜車周六起動　成人單程票62元飆近倍　初期設試搭優惠

歷史最悠久的纜索鐵路之一、停運超過一年的山頂纜車將於本周六(27日)早上11時起重投服務，新一代的山頂纜車設更大的車內空間、更方便殘疾人士的設施，以及更換全套纜車系統。中環纜車總站的室內等候區亦擴大至能容納約1,300人，並加入5個特色展區供等車的乘客觀賞。纜車公司今日(24日)表示，相信新山頂纜車勢必大大提升訪客的體驗，且將於初期提供試搭優惠，期內成人來回可低至50港元。

第六代山頂纜車的車身長度較上一代車長近一倍，載客量亦由120人增至210人外，新車更配有22個下山時向前的新座位，供乘客觀賞維港風景。纜車公司說車廂的地板採用「優化了的波浪地板」，稱能夠提高安全性及乘客舒適度，不過傳媒試搭期間，仍有攝影師不慎滑倒，或許與地板的防滑度不足有關，市民可能需時適應新設計，行車時還是坐下看風景較好。另外，新纜車依舊沒有配備冷氣系統，山頂纜車有限公司總經理曾瑛美表示，纜車屬於低電量的環保交通，車廂亦難搭載冷氣系統，說即使纜車沒有配備冷氣系統，車廂亦設新通風系統，相信客人仍可感受到山頂「自然的清涼」。

車站車廂雖有多項提升，但票價亦飆升，成人單程收費由37港元，飆至62港元，來回車資則由52港元升至88港元。長者及小童票價，單程則由14港元加至31港元，來回由23港元升至44元，升幅分別逾一倍及91%。曾瑛美解釋，疫情除對令旅遊業重挫，亦導致新纜車的投資成本變得昂貴，由估算的6.8億升至耗資接近8億港元，考慮營運成本大增、可持續發展等因素後決定新價，而小童長者價的增幅則為了統一為成人價的一半，「而非以往每次只加幾元」所致的差價，但她相信乘客會認同是物有所值，又說開通初期的每日客量能重回停運前最後一日的1.1萬人次。