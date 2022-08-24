浸大研發多功能化合物治療腦退化症　供早期診治避免症狀發展

俗稱為「腦退化症」的阿茲海默症是認知障礙症最常見成因，佔香港認知障礙症患者中華裔長者的65%。香港浸會大學研究人員領導的一項研究顯示，一種名為「F-SLOH」的多功能有機化合物，具備治療早期阿茲海默症的潛力。研究團隊發現，該化合物能抑制大腦神經細胞的澱粉樣蛋白β(Aβ)聚積，並降低Tau蛋白過度磷酸化及神經炎症，可改善阿茲海默症的病理特徵，這項研究成果已發表於國際學術期刊《Redox Biology》。

阿茲海默症是一種漸進性腦部神經退行性疾病，主要特徵是記憶力衰退和認知功能障礙。該症的病理特徵是大腦神經細胞中Aβ的異常聚積、Tau蛋白過度磷酸化及出現神經炎症，導致神經元減少，出現認知功能障礙。現時全球有5,500多萬人患有阿茲海默症，但目前尚未有任何藥物可以治愈，只能緩解症狀。由浸大中醫藥學院副院長及教學科研部教授李敏、理學院化學系教授黃文成等組成的研究團隊，證明一種名為「F-SLOH」的化合物，能降低阿茲海默症小鼠大腦神經細胞內Aβ的異常聚積、Tau蛋白過度磷酸化水平和神經炎症，並改善阿茲海默症小鼠的學習和記憶能力。

團隊合成的多功能花青素探針「F-SLOH」，可實時顯示大腦中的Aβ聚積，作為阿茲海默症小鼠的診斷工具。而「F-SLOH」亦有效清除在小膠質細胞和星形膠質細胞中的Aβ斑塊積聚減少神經炎症，同時可促進AD神經細胞的自噬和溶酶體通路以防止阿茲海默症的神經退化。李敏強調，阿茲海默症早期診斷非常重要，如能及早接受治療，可避免症狀發展至後期。而「F-SLOH」可作為早期診斷工具，實驗亦證明其具有治療早期阿茲海默症的潛力，相比市面現有治療方法，「F-SLOH」對Aβ異常聚積所產生的神經毒性亦提供大腦神經保護作用。