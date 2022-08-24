政Whats噏 ：直擊通宵排「剝牙籌」　周浩鼎：苦不堪言　促增開放時段

香港醫療資源緊絀，連帶公共牙科街症服務亦「爭崩頭」。立法會新界西北議員周浩鼎就深有體會，事關佢今日(24日)凌晨時分，就去到屯門仁愛牙科診所直擊市民排隊情況，稱佢哋通宵輪候「剝牙籌」，動輒就花上6至8小時，仲指好彩就一晚時間無落雨，一個唔該落大雨就好大鑊。周亦批評醫療券唔夠用，上周仲出現「打尖」情況，一啲都唔理想，已經要求醫務衛生局提供派籌服務同增加開放予公眾嘅日數及時段。

周浩鼎喺社交平台直播排隊情況，當時街上人流稀少，僅得求醫市民坐喺診所外。周形容該診所每星期只有一日開放予公眾提供牙科服務，但名額只有21個，居民會於午夜12時左右開始排隊至清晨，惟通宵排隊會導致「打尖」同影響環境衞生等問題，令輪候人士苦不堪言。期間，管理員仲要幫替排隊嘅街坊拍照，確保位置，儘量避免插隊情況。

雖然有長者醫療券，但周浩鼎指有輪候長者反映私營牙科服務好昂貴，動輒過千元，根本無補於事。所以，佢建議醫務局盡快落實新派籌安排，紓緩輪候苦況，加上目前全港牙醫共2,000多名，即每1萬人口有約3.7名牙醫，人手明顯不足，周亦倡議當局考慮加快引入海外牙醫，系統性解決牙科服務問題。