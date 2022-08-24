涉違契使用工業邨地段兼隱瞞收益　黎智英黃偉強涉欺詐10.25裁決

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌隱瞞業主香港科技園公司，違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人因而被控欺詐罪，案件今天(24日)在區域法院續審。控辯雙方完成結案陳詞後，案件押後至10月25日裁決。

本案被告依次是黎智英(74歲)和黃偉強(60歲)，2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。另前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權早前在審訊中，獲免予起訴以控方證人身份作供，出庭指證黎2人，周的案件已押後至10月27日再訊，待黎、黃2人案件裁決後再作處理。

案件編號：DCCC 349/2021