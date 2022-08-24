多14名患者染疫亡　5人未接種疫苗

本港新冠疫情未息。醫管局今日(24日)公布，過去一日再多14名患者離世，分別10男4女，年齡介乎45歲至97歲，有10人未完成3針疫苗，當中5人未打過針，有9名死者的死因相信與新冠病毒有關。另昨日(23日)新增呈報6名危殆病人、5名嚴重病人，現時合共有39名危殆及32名嚴重病人，當中9名危殆病人正接受深切治療。

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，在死亡個案方面，93歲女死者無打過疫苗，有心房顫動，曾中風。本身由私院轉至公院，本月18日經伊利沙伯醫院急症室入院，核酸檢測證實染疫，情況持續惡化，至前日(22日)過身。第2名死者為87歲男士，已打3針疫苗，有腎衰竭，8月17日由喉嚨痛、心口痛、嘔吐經屯門醫院急症室入院，快測與核酸均染疫，X光有肺炎，情況持續惡化，於前晚過身。第3名個案為94歲男士，已打2針，有糖尿病，本月16日經聯合醫院急症室入院，有咳嗽、氣促，血氧跌，快測與核酸均染疫，入內科後發現有心緊塞等症狀，衞生指數不穩，前晚過身。第4名死者為88歲男士，未曾接種疫苗，有慢性呼吸系統疾病，本周日(21日)經威院急症室入院，快測與核酸均染疫，X光有肺炎，入院後已需高濃度氧氣，情況沒好轉，延至昨日早上過身。第5名死者為95歲女士，已打3針，有腦退化、高血壓、糖尿，8月8日經東區醫院急症室入院，入院時在家中神志不清及血壓低，快測沒有染疫，惟核酸顯示確診，情況不穩定，至昨日早上過身。

第6名死者為84歲男士，已打3針，高血壓，本身在家中不清醒及氣促，8月21日經救護車送往威院急症室，快測與核酸均染疫，更發現腦出血情形，昨日下午過身。第7名死者為92歲男士，已打3針，為院舍院友，本身有心房顫動及中風背景，8月12日經瑪麗醫院急症室入院，核酸染疫，病徵為咳嗽、氣促，入院情況已差，昨日下午過身。第8名死者為79歲男士，已打2針，8月9日曾到指定診所求診，懷疑有肺炎故轉介至急症室，8月9日再到伊利沙伯醫院急症室，快測證實染疫，8月4日自行所作的測試同樣染疫，入院後持續惡化，至昨日下午過身。第9名死者為87歲男士，打2針，有心房顫動及高血壓背景，7月31經東區醫院入院，快測染疫，因氣促、發燒、咳嗽求診，入院後血氧一直不穩及下跌，至昨晚過身。

至於第10至14名死者的病情，李立業表示相信與新冠病毒沒有太大關係。其中一名較年輕的患者為45歲女士，她有末期乳癌，8月8日經屯門醫院門診入院，核酸檢測證實染疫後情況變差，至前日過身。