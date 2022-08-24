多15間院舍現染疫病例　共95名院友須隔離及檢疫

本港新冠肺炎疫情反覆，今日(24日)公布的確診數更突破7,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日(23日)有15間院舍出現新個案，包括9間安老院舍，有7名院友及2名員工染疫，以及6間殘疾院舍，共6名院友染疫，共95名院疫須檢疫。

出現新增病例的9間安老院舍包括，塘得寶護老中心有限公司，1名院友確診，4名院友檢疫；香海正覺蓮社佛教保正安老院，1名院友確診，32名院友都是同層院友，故須檢疫；富璟護老院(上水)有限公司有1名院友確診，3名院友檢疫；東華三院伍蔣惠芳護理安老院，1名院友確診，6名院友檢疫；牽您手護理院有限公司，1名院友確診，10名院友檢疫；基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院，1名員工確診，2名院友檢疫；東華三院梁昌紀念安老院，1名員工確診，1名院友檢疫；康悅護老中心有限公司，1名院友確診，5名院友檢疫；東區護老樂，1名院友確診，6名院友檢疫。

另外，出現確診的6間殘疾院舍包括，慈欣之家，1名院友確診，7名院友檢疫；香港耀能協會賽馬會新頁居，1名院友確診，2名院友檢疫；扶康會悅群之家，1名院友確診，3名院友檢疫；香港善導會陳震夏怡翠軒，1名院友確診，5名院友檢疫；明愛樂欣軒(弱智人士輔助宿舍)，1名院友確診，7名院友檢疫；仁濟醫院何德心伉儷輔助宿舍，1名院友確診，2名院友檢疫。另外，中心指院舍員工方面，因多數長者不太會外出，普遍的發現個案都是由員工帶入，而院友主要留在院舍，故沒有統計多少個案由員工引起。