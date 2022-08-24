多101宗學校呈報確診　涉74名學生　幼稚園染疫比例升

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(24日)新增101宗學校呈報的確診個案，來自72間學校，涉及74名學生及27名教職員。另外，過去7天有27間學生呈報多過2宗確診，數間學校有個別班級需要停課一周。

張竹君表示，位於南區的蒙特梭利國際學校，該班昨(23日)呈報7宗個案，今日再有2名學生確診，該班別須停課一周；而北區的International college hong kong，「十一點一」班10名學生中，有2名確診；沙田真理浸信會榮光幼稚園，K1A班20名學生中，有2名確診；維多利亞(海怡)國際幼稚園，K1A1 AM班27名學生中，有3人確診，包括2名老師。另外，之前2間學校曾出現確診，且於今日該2間學校再有新班別出現感染個案，包括學之園幼稚園(昇御海逸)，早前PNA、PNB班於上周五(19日)停課，K1B班29名學生中，有3名確診；以及九龍城Stamford american school，早前7RENR班有6名中學生確診，現2RXIO班小學班的9名學生中，亦有2名確診。

張續稱，留意到近期幼稚園染疫比例似乎增加，相信與中小學放假以及幼稚園的假期少有關。但強調會謹慎應對，因許多幼稚園班別的學生人數較少，大概8至10名，若有2至3個學生亦會建議停課，並指會繼續跟進情況，重申不想影響學生返校。