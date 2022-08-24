駐內辧收港人求助及查詢個案上升　多與疫情有關

港府今日(24日)上載各經濟貿易辦事處報告，多個駐內地辦事處在5月至6月收到港人求助個案，部分涉及新冠肺炎。其中駐滬辦共處理5393宗有關入境事務查詢，包括轄下的駐山東聯絡處及駐浙江聯絡處在報告期間共接獲79宗新求助個案。

根據政府提供的文件，駐粵辦稱自2019年12月在內地出現新冠肺炎個案後，接獲的相關查詢及求助個案大幅上升，在報告期間所處理的1,330宗有關入境事務的查詢及67宗有關香港居民在內地遇事的求助個案中，分別有207宗及26宗與疫情有關，主要包括入境香港和內地強制檢疫措施的安排、出入境證件到期/續領等。

駐京辦共處理451宗入境申請、2965 宗查詢、2宗涉及人身安全的求助個案，和6宗有關經貿或其他事宜的求助。至於駐武漢辦入境事務組共處理981宗有關入境事務的查詢、5宗香港居民在內地遇事的求助個案，另接獲2宗需要跟進的港人求助個案。駐成都辦則收到7宗新的港人求助個案，當中5宗涉及因感染新冠肺炎而被集中的香港居民，對之前在處理中的個案，駐成都辦表示保持關注並繼續跟進。