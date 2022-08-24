MIRROR紅館事故　鋼絲承受力比坊間少兩成　屏幕重量與申報不符

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，備受社會廣泛關注。調查香港體育館嚴重事故工作小組今日(24日)再披露調查進展，小組發現肇事鋼絲承受力量比坊間的少兩成，而機關上的護繩器不能自由轉動「壓傷」鋼絲，使其磨損，加上LED屏幕的實際重量，亦與申報原本申報的不同，令鋼纜出現金屬疲勞。工作小組主席李子俊表示，調查現階段尚未完成，不便講太多影響其他部門的調查，冀下月能完成調查。

調查小組專家顧問林超雄指出，經電子顯微鏡放大5000倍觀察折斷鋼絲，發現有代表金屬疲勞的條紋，確認出現金屬疲勞。至於成因就涉三方面。小組發現懸掛屏幕的鋼絲為5毫米直徑，俗稱「6乘19」的鋼纜，惟經拉力測試後發現，涉事鋼絲比一般「6乘19」鋼絲可承受力量少20%。加上機關的護繩器出現問題，每次在鋼絲經過時，都會磨損，令鋼絲受力更大，本身狀態欠佳的鋼絲亦受更大傷害，加速損壞程度。

被問到事件中是否有人失職或涉人為失誤，工程師學會代表司徒家成認為，主要問題基於原先設計的負重量為多少，相關人士是否據此去計算和選材。至於負責簽字的工程師是否涉及失職，他指如有問題工程師註冊局會對其進行紀律處分。