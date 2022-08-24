2男自購Tesla做Uber載客運輸署拒發牌　提司法覆核押後裁決

2名打算轉任Uber出租車司機、並為此購入Tesla高級電動車的男子，早前入稟高院申請司法覆核，指運輸署拒絕向兩人發出「尊貴出租車」許可證，其決定在法律上犯錯，因此要求法院推翻有關決定，並就相關條例作出補救性詮釋。案件今（24日）在高院原訟庭開庭審理，法官聽取雙方陳詞後，押後至10月5日頒判詞作裁決。

2名申請人分別是陳海濤（44歲）及言偉豪（34歲）（均譯音），答辯人是交通審裁處及運輸署署長。他們在申請書表示，他們各購入一輛Tesla Model S電動車後，於2018年3月向運輸署署長申請出租汽車許可證。他們指其車輛符合《道路交通（公共服務車輛）規例》有關尊貴出租車的要求。不過，署長在同年6月拒絕兩人的申請，並指兩人沒有提交任何出租車紀錄或具體理據，明確說明其尊貴出租車服務可怎樣滿足公眾需求，及長者及殘疾人士的需要等，故未能說服署長他們的申請是有合理理由需要。兩人隨後向交通審裁處上訴，但於今年8月底被駁回。

申請人一方今陳詞指，申請條件應取決於擬出租汽車的類型，而非服務是否有合理理由需要。相關條例規定署方可以向私家車發出出租汽車許可證，以提供5種類型的服務，申請人的資格符合其中一項類型，即提供私家出租汽車服務，因此署方應批准其申請。答辯方則指，相關條例的原意是為區分私家車及公共交通服務，但Uber出租車不屬於公共交通服務的範疇。

案件編號：HCAL 1597/2021