政Whats噏：赴英潛水近年　陳樹英變滿頭白髮蒼老樣

舊年8月初靜雞雞離港赴英嘅前民主黨主席李永達(高達)，同佢老婆、屯門區議會前主席陳樹英喺今年5月底一齊退黨，而高達早前亦已「上咗水」，間中出席一啲網上論壇，但多數係得佢一個人蒲頭，但日前就見到兩公婆喺英國一個電影首映禮現身，陳樹英滿頭白髮，蒼老咗好多。

話時話，高達兩公婆去咗英國已經一年多，陳樹英過往冇露過面，但喺咁短時間已變得滿頭白髮同蒼老成咁，確實有啲意外，又或者喺香港染開髮都唔定。同場仲有睇落發咗福嘅楊穎宇，相信大家仲記得當年喺文憑試歷史科一條有關中日關係嘅試題引起爭議，隨後試題遭取消，而涉事楊穎宇就辭咗考試及評核局前歷史科評核發展部經理份工嘞！

喺違法佔領行動（佔中）案被判入獄8個月、緩刑兩年嘅高達，喺舊年8月初被揭發乘搭深夜航班離港，獨自前往英國倫敦，陳樹英當時亦有到機場送機，但冇同行，而事隔約個半月，佢先向黨友發訊息證實高達已離港，冇耐就傳出陳樹英亦已離港，到英國會合高達，及後陳樹英仲喺社交平台承認同高達身處英國。