多23廈納強檢　薄扶林寶翠園及西灣河欣景花園上榜

2022年08月24日 21:20
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    薄扶林寶翠園有大廈納強檢。
    再增23個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該23個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。
    污水驗出新冠病毒的地點如下：
    1.黃大仙翠竹花園12座
    2.天水圍俊宏軒11座
    3.天水圍俊宏軒10座
    4.黃大仙黃大仙上邨啟善樓
    5.天水圍天恩邨恩盈樓
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.大角咀柏景灣7座
    2.柴灣小西灣邨瑞樂樓
    3.沙田禾輋邨民和樓
    4.鴨脷洲漁安苑瑚安閣
    5.屯門湖景邨湖翠樓
    6.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭
    7.油塘高翔苑高麒閣
    8.鴨脷洲海怡半島御林居
    9.大圍美田邨美滿樓
    10.石硤尾白田邨昌田樓
    11.天水圍天瑞一邨瑞財樓
    12.大埔逸雅苑逸欣閣
    13.牛頭角彩德邨彩信樓
    14.慈雲山蒲田里2號慈祥大廈
    15.屯門大興花園1期2座
    16.薄扶林寶翠園8座
    17.西灣河欣景花園1座
    18.鰂魚涌英皇道898號華信花園
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease