多23廈納強檢　薄扶林寶翠園及西灣河欣景花園上榜

再增23個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該23個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.黃大仙翠竹花園12座

2.天水圍俊宏軒11座

3.天水圍俊宏軒10座

4.黃大仙黃大仙上邨啟善樓

5.天水圍天恩邨恩盈樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大角咀柏景灣7座

2.柴灣小西灣邨瑞樂樓

3.沙田禾輋邨民和樓

4.鴨脷洲漁安苑瑚安閣

5.屯門湖景邨湖翠樓

6.將軍澳將軍澳中心將軍澳豪庭

7.油塘高翔苑高麒閣

8.鴨脷洲海怡半島御林居

9.大圍美田邨美滿樓

10.石硤尾白田邨昌田樓

11.天水圍天瑞一邨瑞財樓

12.大埔逸雅苑逸欣閣

13.牛頭角彩德邨彩信樓

14.慈雲山蒲田里2號慈祥大廈

15.屯門大興花園1期2座

16.薄扶林寶翠園8座

17.西灣河欣景花園1座

18.鰂魚涌英皇道898號華信花園