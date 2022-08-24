政Whats噏：打大風夜訪鯉魚門　麥美娟柯創盛搞邊科？

颱風「馬鞍」襲港掛8號風球，打風就唔好出街，以免有危險。但係有高官同政界人士就夜麻麻走去海濱，仲玩埋Live。竟然做反面教材？唔好怪錯佢哋，佢哋唔係貪玩，亦唔係去睇浪。

觀塘區議會主席柯創盛今(24日)晚9點幾開Live，當時佢好似企喺海濱長廊，旁邊仲有民政及青年事務局局長麥美娟、觀塘區議會副主席呂東孩同觀塘民政事務專員等人。初時風太大，吹到呼呼聲，根本聽唔到佢哋講乜嘢，風稍停就聽到嘞！原來麥美娟等人夜訪鯉魚門。打大風仲去食海鮮？非也。佢哋係去睇吓啲防水浸設施。

麥美娟話早幾年「天鴿」襲港，多區水浸，水位曾經到佢膊頭，由於鯉魚門長年受水浸困擾，所以今日下畫去睇過，渠務署已幫居民做咗擋水板，亦搭咗啲橋，畀市民踩住行，同時仲開咗個臨時疪護中心，畀有需要嘅居民入住。觀塘民政事務專員亦話庇護中心喺下畫已開放咗嘞！

柯創盛話雖然暫時風雨唔係好大，但呼籲市民千祈唔好掉以輕心，要注意安全，麥美娟仲加多幾句，話有唔少獨居長者冇人照顧，希望大家發揮鄰里精神，多啲關心下啲長者。