香港基因組中心邀醫學專家拍片　介紹基因篩查如何為腦退化斷症

由港府成立並全資擁有的香港基因組中心，於去年展開「香港基因組計劃」，以全基因組測序讓病人及其家屬能有更準確診斷及個人化治療，並建立本地人口基因組數據庫、測試設施及人才庫，應對香港長遠醫療需要。該中心邀請了4位國際知名專家學者，以介紹基因組醫學為主題拍攝特輯，當中提及基因如何左右人類患上俗稱「腦退化症」的阿爾茲海默症，繼而尋找適合治療方案。

該4位學者包括養和醫院內科部主管，促成全球首個華人骨髓庫成立的梁憲孫；香港科技大學候任校長、在研究腦退化症之一的阿爾茲海默症取得多項突破的葉玉如；香港大學李嘉誠醫學院院長、為香港在風濕病學領域奠定國際地位的風濕及臨床免疫學權威劉澤星，以及香港中文大學醫學院副院長(研究)、被喻為「無創產檢之父」的盧煜明。

其中，葉玉如的影片會以「基因組醫學．建立」為題，透過其首個針對中國人群中阿爾茲海默症的研究，解說建立本地人口的基因組數據庫的重要性。葉指，「遺傳因素」可以解釋大約70%阿爾茲海默症的成因；惟在不同族群中，「遺傳因素」對疾病會有不同影響，而全球醫學研究卻十分缺乏中國人相關的基因組數據。因此建立本地人口的基因組數據庫，對診斷阿爾茲海默症和制定治療方案，均有莫大幫助。盧煜明的影片則以「基因組醫學．未來」為主題，透過分享其如何帶領團隊把基因組測序技術的應用層面從產前血漿檢查擴展至其他範疇，例如癌症篩查，說明基因組學與臨床應用相互融合的重要性。