7億預算　夜間捕捉　地區鼠患愈揭愈多

以政府的開支計算，平均每捉一隻老鼠要消耗逾萬元公帑。

鼠患威脅本港公共衞生，本報過去曾多次重點報道當局滅鼠不力，包括港府去年投放逾7億元公帑，用於食環署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高，更揭發食物環境衞生署年內收集死鼠及捕獲活鼠僅約6.7萬隻，即平均捉一隻老鼠盛惠逾一萬元。港府今年增設夜間滅鼠隊，但計劃未完，地方鼠患問題愈揭愈有，勢必增加滅鼠開支。

港府早前公布防治蟲鼠服務的整體開支，成本效益卻備受質疑。相關開支由2017至18年度的5.69億元，遞增至去年度的7.31億元，本年度預算開支將進一步增至7.51億元。食環署去年在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻，計及平均每捕捉一隻老鼠就消耗10,880元公帑。

另外，當局動用財政預算案的5億元撥款，近日已展開打擊衞生黑點計劃，其中一項目是在全港設立19隊夜間防治鼠患流動隊。環境及生態局表示。夜間滅鼠隊可在以往日間放置鼠籠計劃不能覆蓋的地方，晚上放置鼠籠，日間作收回。該局又強調會用使用新技術、工具和鼠餌增加捕鼠成效。