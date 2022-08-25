鼠患指數錄升幅　東區最嚴重

食環署鼠患指數不準確為人詬病多年，有指其不能準確反映真實情況，令指數存有漏洞。但該署近日公布今年下半年部分地區的鼠患指數顯示，3區中有兩區鼠患惡化，尤其以東區惡化情況最嚴重，該區鼠患參考指數由今年上半年的0.7%，急升至今年下半年的4.2%。至於分區指數有輕微下跌的南區，雖然區內香港仔海傍道（香港仔及田灣）監測點的鼠患指數有明顯跌幅，惟其餘兩個區內監察地點的鼠患指數，同樣由0%升至約2%及3%。

全港監測鼠患19個分區中，食環署暫時只更新港島其中3區，即中西區、東區及南區的今年下半年數據。東區的升勢最為明顯，區內3個監察點的鼠患指數均有上升，其中常安街及豐業街、七姊妹道兩個監測點，更由今年上半年的0%，分別增加至今年下半年的4.3%及2.2%；餘下的英皇道（北角）監測點亦由1.9%飆升到5.8%。

中西區的鼠患指數也有升勢，雖然皇后大道中（上環）的監察地點維持0%，威靈頓街監測點亦由6.8%下降至3.3%。但該區第三街監測點的鼠患情況惡化，鼠患指數由1.6%大幅攀升至6.6%，令該區的分區指數由今年上半年的2.7%，升到下半年錄得的3.3%。