東方日報A1：清潔騷是是但但　群鼠後巷開大餐

港府新管治班子甫上場便大灑5億元公帑做場「地區清潔騷」，聲稱要打擊全港逾600個衞生黑點。但高官做騷「是是但但」，群鼠無懼官威照舊四處開大餐。有市民揭發牛池灣村近熟食街市一後巷，凌晨有近20多隻老鼠出沒，本報記者巡察現場發現，該後巷與一間酒樓連接，巷內有積水，部分點心更無遮蓋地直放後巷，另一邊則有食物環境衞生署職員擺放老鼠籠，職員更聲稱平均每日捉3隻老鼠，鬧市後巷淪為「老鼠樂園」。學者批評港府「做場戲洗太平地」，無認真清潔香港。

昨日凌晨有市民行經牛池灣村近熟食街市的後巷時發現駭人一幕，大群碩鼠在後巷內肆意游走，橫行無忌，時而左奔右竄，時而停留顧盼，如入無人之境。懷疑該群約20隻老鼠感應到颱風來襲，故提早奔走覓食。目擊者直言被眼前景象嚇窒，不禁汗毛直豎。

本報記者昨早返回現場視察，發現該後巷與一間酒樓連接。後巷地面有多個水氹；水渠亦有溝雜了泥濘的積水。不過，涉事酒樓似乎把後巷變成露天廚房處理食物，有部分已製成、疑似是雞扎或腐皮卷的點心，無遮蓋下直接放於一個擺放在後巷的層架上；無蓋的籃子也存放20多個已開包裝的公仔麵餅，間中更有酒樓職員在後巷煮食。

平時會在附近買餸的司徒先生表示，間中外出、去街市時都見到老鼠，且「無分時間」，他認為港府做得不太理想，滅鼠應要交由專家處理。居於該區的陳小姐表示，涉事酒樓為其平日外出的必經之路，自己亦不時會在附近食肆用膳，雖然未曾親眼目睹老鼠出沒，但得悉事件後仍有點擔心。她建議港府就滅鼠「可以做好啲、做多啲」。居住在彩虹邨的馮婆婆稱，經常去牛池灣飲茶，直言擔心食物受污染，也憂慮會影響健康。

據了解，食環署早在該處擺放多個老鼠籠，其中一個捕捉到活生生的小老鼠。有職員到場了解情況，指出平均每日都能捉到兩三隻老鼠。食環署回覆本報時表示，接獲查詢後已隨即派員到有關地點進行巡查，期間發現有人在牛池灣龍池徑後巷使用露天地方處理食物，職員已即時檢控有關食肆負責人，另向其作出衞生教育，包括提供防鼠及滅鼠知識。該署強調，防治蟲鼠組人員已在上址一帶的公眾地方放置鼠餌，並會繼續在附近加強防控鼠患工作。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，擔心相關食肆的衞生情況，而港府早前表明會打擊衞生黑點，但衞生要求理應最高的食肆，附近卻滿布老鼠。他認為食環署巡查有疏忽，質疑港府的清潔運動「做騷」，未能根治藏污納垢、多鼠患的地方。他呼籲當局徹底了解衞生黑點，解決長久以來的鼠患問題。

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