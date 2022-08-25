8號波下學校停課　多項政府公共服務暫停

由於8號風球仍然生效，教育局宣布，所有上午校及全日制學校(包括幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、小學及中學)今日(25日)停課。考評局則表示，今日上午舉行的國際及專業考試改期，有關安排將由相關考試機構於日內公布；至於下午舉行的國際及專業考試，稍後會有公布。司法機構宣布，今早所有法院和審裁處的聆訊會延期，若8號風球在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院和審裁處的聆訊亦會延期。

社會福利署亦宣布，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。醫院管理局宣布，所有2019冠狀病毒病確診個案指定診所及視像診症服務、普通科門診診所、專科門診診所、專職醫療及其他日間服務，會於八號熱帶氣旋警告信號生效期間暫停。另外，選定普通科門診診所的2019冠狀病毒病測試樣本收集包派發及樣本收集服務亦會暫停。有關服務會於信號取消後的兩小時內陸續恢復。

運輸署亦宣布，位於金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處、公共車輛分組、過境服務分組、車輛檢驗中心、駕駛考試排期事務處、駕駛考試中心和筆試中心會暫停服務。已預約於今日上午進行駕駛考試（包括路試和筆試）的考生，將獲個別通知另訂的考試日期。如八號烈風或暴風信號於上午11時30分仍然生效，則全日駕駛考試將會取消，考生將會獲個別通知另訂考試日期。