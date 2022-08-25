十公里錦標賽取消　田總憂影響本港運動員參與國際賽

因應新冠疫情政府限制大型活動人數，大型體育活動近日相繼取消，當中包括「香港十公里錦標賽2022」。香港田徑總會主席關祺今日(25日)在電台節目表示，十公里錦標賽是國際比賽的選拔賽，而下周有另一場跑山賽，若賽事因大幅削減參賽名額而要取消，將會影響香港運動員參與10月在泰國舉行的世界錦標賽。

關指出，原本政府對賽事舉行反應正面，卻突然通知要削減參賽名額，相信政府是基於防疫考慮。他稱，曾向政府提出分組比賽方案，但被否決，若未來仍要削減參賽名額，會考慮提出分3天舉行。香港田徑總會行政總監伍于豪亦表示，早在今年5月已經申辦十公里錦標賽，但本周二才收到文化、體育及旅遊局通知，須削減名額到500人。由於有逾千名運動員已繳費參賽，若只揀部分運動員參賽，將影響公平性，故決定取消，另外，會向政府了解限制比賽人數是否「一刀切」。

另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，大型體育活動傳播風險可控，對有活動要取消感到可惜。他指出，戶外體育活動傳播風險本身較低，政府可要求參加者及工作人員事前檢測，現時疫苗接種率亦較高，活動可以如常舉行。他認為政府限制體育活動，會令市民認為接種疫苗亦不能復常，打擊接種意欲。