MIRROR紅館意外　吊屏鋼索與橫條「拔河」加重勞損

MIRROR演唱會上月底發生嚴重事故，備受社會廣泛關注。調查香港體育館嚴重事故工作小組早前披露調查進展，小組發現肇事鋼索承受力量比坊間的少兩成，而機關上的護繩器不能自由轉動「壓傷」鋼索，使其磨損，加上LED屏幕的實際重量，亦與原本申報的不同，令鋼纜出現金屬疲勞。

調查紅館嚴重事故工作小組委員、工程師學會代表司徒家成今早(25日)在電台節目表示，吊着屏幕的兩條鋼索，其中一條已斷裂，另一條雖然無斷，其螺絲卻斷了。小組下一步是調查為何螺絲會斷，惟螺絲暫由警方保管，未能到化驗室做剪力及拉力測試。滾筒有一條保護鋼索的橫條，防止鋼索彈出，但由於兩者接觸面太貼，引致好像「榨蔗汁」般，鋼索經過滾筒後變形，除要支撐屏幕重量，還要跟保護橫條「拔河」般鬥拉力，加重鋼索勞損。

墜下的電子屏幕經量度有500公斤至520公斤重，據了解，主辧單位呈交予康文署的文件，僅寫上屏幕重500磅，但由於警方仍在調查，文件在警方手上，現時不便發放，需要有證書才能證實消息。司徒家成重申，屏幕重量未必是事故決定性的因素，仍要視乎設計者設定的安全系數。工作小組就斷裂的鋼索進行拉力測試，發現與標準相差兩成，從表面痕迹推測，鋼索運作時受到某一種壓力，導致金屬疲勞，加速損壞。