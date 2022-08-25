車用石油氣上限價格9月下降　每公升4至4.58元

各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4至4.58港元不等。

機電工程署今日(25日)宣布，按專用石油氣加氣站的合約規條，調整專用氣站今年9月份專用氣站的車用石油氣上限價格。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升4至4.58港元不等，每公升減0.26至0.27港元。

12個專用氣站中，除了上環豐物道、葵涌葵安道和九龍灣祥業街專用氣站正暫停運作以進行翻新工程，以柴灣豐業街專用氣站的9月份車用石油氣上限價格最高，為每公升4.58港元，而馬鞍山恆耀街及元朗德業街兩個專用氣站的9月份車用石油氣上限價格則最低，為每公升4港元。

機電工程署發言人表示，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。發言人續說，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，並張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變化。