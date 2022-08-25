高溫影響大閘蟹生長　本港蟹商「無乜心機」　酒樓套餐起碼貴3成

中秋節前後，是進食肥美大閘蟹的最佳時間，但內地天氣持續高溫，影響大閘蟹生長，有本地大閘蟹商對今年內地養殖的大閘蟹情況「無乜心機」，除天氣問題外，還有其他成本上漲，包括運費及人手等，都對今年蟹價構成上漲，有餐飲業人士估計今年大閘蟹成本貴一倍，酒樓大閘蟹套裝會貴3成以上。

大閘蟹老字號「老三陽」負責人祈小姐表示對內地持續高溫坦言「無乜心機」，她指8月份屬大閘蟹生長的關鍵期，若天氣合適，蟹的體積可翻一倍，現時每日均要留意內地天氣變化，她指養蟹同農戶一樣都是「睇天做人」，她解釋，大閘蟹成長要經歷5次脫殼期，最理想在1.2至1.5米水深棲息，攝氏22至23的天氣，蟹才會進食，變得肥美，估計今年5至5兩半的蟹已是大蟹，以往只屬於中蟹。

她估計今年蟹價會上漲，但未能佔計實際升幅，原因除天氣因素影響蟹的收成外，與運費及人手成本上升亦有關係，她解釋，現時內地大閘蟹輸港，是透過先運去外地，如南韓才入口香港的迂迴方法，過程中包括了飛機及當地人手成本，她又指，內地需求足以消化大閘蟹產量，加上內地的銷售渠道愈來愈多樣化，以及可以直接出口到外國，不像以往要靠香港轉外銷，均影響了大閘蟹輸港數量。

香港餐務管理協會會長楊位醒表示酒樓向來喜做大閘蟹套餐，因為3至4位人客光顧，不用一圍12人用餐，在疫情期間仍有一定生意，他指以往靠五豐行取貨，但至今對方仍未有實際返貨的時間表，估計與內地天氣及內銷有關，他對今年的來貨量不太樂觀，以往平價的4兩蟹，成本約20多港元一隻，估計今年要翻倍，而酒樓大閘蟹套裝則要貴3成以上。他補充，現時元朗都養殖大閘蟹，但由於經營成本高，售價昂貴，要百多港元一隻，主要供應高檔食肆。