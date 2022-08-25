逾百名非華裔學生參與政府實習計劃　楊何蓓茵勉要做好生涯規劃

政府自2019年起專為非華裔學生設立政府部門實習計劃，協助他們累積工作經驗，提升就業競爭力，公務員事務局局長楊何蓓茵昨日（24日）與參與計劃的非華裔實習生見面，見面期間實習生分享他們的體驗和感想。楊何蓓茵表示，希望實習生在投身職場前做好生涯規劃，為未來的事業發展作好充足的準備。

該政府部門實習計劃由公務員事務局設立，透過實習讓非華裔學生了解公務員的工作環境及性質，累積真實工作體驗，至今已有超過100名非華裔大專學生曾參與實習計劃，包括今年參與實習的28名學生。他們獲安排到不同決策局和部門進行為期約八星期的實習，當中部分工作需要實習生運用非華裔語言和對非華裔文化的認識，向非華裔社群提供服務。

實習生Bibi Safiyan，正在大學就讀數碼商業，她被派到民政事務總署的種族關係組實習，運用少數族裔語言的優勢，來協助推廣宣傳，到不同學校舉行講座，在屋邨辦社區巡迴展覽。她指出，實習經驗令她更有自信，對自己未來發展方向更清晰。楊何蓓茵又指，希望透過計劃能加深他們對政府運作的認識，令有志之士畢業後加入政府，「作為全港最大的僱主，我們一直致力在公務員團隊中推廣平等就業機會。」