本港興建首家中醫院　盧寵茂稱與營運機構磋商與內地合作

醫務衞生局局長盧寵茂今日(25日)出席第四屆粵港澳大灣區中醫藥傳承創新發展大會，他致詞時稱，政府積極建構資助中醫藥服務網絡，投放更多資源推動中醫藥服務發展，當中包括地區中醫門診服務及中西醫協作住院服務。港府現正興建香港首家中醫醫院，預期2025年起分階段投入服務，將提供政府資助的住院和門診服務，並將成為人才培訓及研究的重要基地，與大灣區醫療機構建立更緊密的溝通，並探索拓展境外中醫醫療服務模式。政府會與營運機構磋商有關與內地合作的計劃及項目，以期推動中醫院融入「粵港澳大灣區中醫醫療聯合體和中醫醫院集群」之內。

盧寵茂表示，中醫藥是香港醫療系統的重要部分。他指人才是中醫藥發展的基礎，為進一步加強在中醫臨床人才培訓方面的交流與合作，特區政府與國家中醫藥管理局簽訂《關於中醫高級臨床人才培訓的合作協定》，培訓較高資歷的年輕中醫師，使其成為高水平的中醫理論及臨床骨幹人才，未來會視乎疫情發展，繼續推進落實有關計劃。

他續稱，政府設立中醫藥發展基金，為中醫藥界提供財政支援，幫助業界提升整體水平，包括推動中醫藥科研項目，會進一步鼓勵香港學術、科研機構和中醫藥界與大灣區其他機構合作，開展更多中醫藥基礎理論、臨床及標準制定方面的研究。政府亦正興建一所政府中藥檢測中心，透過加強與不同地區的專業合作，為中藥的檢測方法建立參考標準，支援中藥鑑別及檢測方法的研究，加強業界對產品的品質控制。