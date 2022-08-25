調查指逾半車禍死者為行人　灣仔成意外重災區　團體倡行人優先

本港路面交通極度繁忙，行人為貪快過馬路更容易發生交通意外。有組織發表「香港行人車禍傷亡報告」，發現行人成為最脆弱的道路使用者，在2015至2019年間的車禍記錄中，共有逾半車禍死者屬行人。而分析後發現，灣仔道(克街與巴路士街之間的路段)成為車禍重災區之首；其次則為深水埗市集區(北河街、桂林街、基隆街、大南街及汝州街）；莊士敦道與春園街之間的路段排名第3位。部分黑點路段人車爭路情況嚴重，組織建議透過減低車速或車流量，減少造成行人車禍的風險因素，為行人提供更多路面空間或優先權。

街道設計倡議組織「街道變革」以《公開資料守則》，從運輸署取得2014至2019年間涉及人命傷亡的車禍位置，以及每宗事故的匿名化資料，並分析5年間發生所有牽涉行人的車禍數據。結果發現在2015至2019年期間，共有約1.62萬名行人因車禍而受傷，其中3,703人死亡或重傷，雖然涉及行人的車禍只佔所有車禍的19%，但有57%的車禍死者為行人；而在車禍死亡的行人當中，亦有逾60%是65歲以上的長者。

街道變革經分析後得出「十大車禍重災區」排名，有5個路段位於九龍、3個位處新界，2個位於港島。灣仔成為車禍重災區之首，有兩個上榜路段均在灣仔，更分別排名第1及第3位，排名第1位的灣仔道(克街與巴路士街之間路段)每里車禍總數更可達243宗。街道變革提出多項建議，包括引入「安全系統模式」作為政府道路安全策略中的首要原則；同時需全面檢視「十大行人車禍重災區」路段的街道設計，給予行人更多路面空間和優先權；另外亦應調低高風險街道之車速限制等。