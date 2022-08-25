聯校科學展覽閉幕　納米塗層護文物奪冠

第55屆聯校科學展覽閉幕禮今日(25日)在香港中央圖書館舉行，一連七日(19日至今日)的展覽免費開放予公眾參觀及投票，期間由一眾大專院校教授到場為21支中學隊伍評審，從中選出三甲名單，以及由公眾投選出的「最受歡迎攤位」和「最佳解說員」獎項。最終，冠軍寶座由聖若瑟書院奪得，亞軍及季軍則分別是聖公會莫壽增會督中學及中華基督教基元中學；而慈幼英文學校(中學部)獲得「最受歡迎攤位」，就讀該校的羅嘉賢同學則勇奪「最佳解說員」獎。

受近3年疫情影響，港人一直經歷高度的壓力和焦慮，本屆籌委會特意以「活力」為主題，通過科學增添日常生活的活力，並以提升城市效率、促進運動效能，以及保護文物古蹟三大層面作為切入點，以達致「永續發展」。冠軍隊伍聖若瑟書院的同學發明了「NAntiVio」，由金屬氧化物納米顆粒做成的紫外線阻濟劑，主要有氧化鋅和二氧化矽兩種，除了有高效的紫外光吸收能力，更是透明及對人體無害，再加入3-氨基丙基三乙氧基矽烷溶液，增加黏性，塗在文物及藝術品表面和牆壁，起到吸收紫外線、防水及防菌作用，保護文物。

此外，經公眾投票奪得「最受歡迎攤位」獎的慈幼英文學校(中學部)隊伍，同學設計了「電。單車」，由連接腳踏的盤式無鐵芯發電機，置於辦公室座椅下組成，形成一個能為附近手提裝置提供充電功能的單車機，用家透過腳踏驅動發電機發電，產生的電力會經輸出口為其他裝置充電，讓用家將運動融入工作或學習中。而奪得「最佳解說員」的羅同學曾參加英文朗誦，培養了面對公眾演說的自信心，他在展覽期間向公眾講解時，會以簡略的文字清楚解說產品概念和運作流程，令街坊更易理解。