「馬鞍」來去匆匆　天文台：電腦預報登陸預測有差異

熱帶氣旋「馬鞍」來去匆匆，天文台昨晚(24日)7時25分發出8號風球，至今早(25日)9時20分改發3號強風信號，一眾上班族連忙出門上班。天文台表示，由於早前各大電腦預報模式對「馬鞍」登陸位置的預測有差異，雖然當時電腦預測顯示「馬鞍」的路徑較大機會靠近珠江口一帶，但結果馬鞍採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠，所以對本港影響不大。

天文台指，部分預測「馬鞍」會在廣東東部沿岸登陸，亦有模式預測較為偏西路徑在廣東西部沿岸登陸。今日凌晨在本港西南偏南200公里左右掠過，「馬鞍」橫過南海北部期間移動迅速，「半圓效應」明顯，並採取西北偏西路徑移向廣東西部沿岸，而本港一直處於其移動方向右半圓(危險半圓)。8號信號生效期間本港多處地區吹烈風，高地更間中達暴風程度。另一方面，從衞星雲圖可見馬鞍中心北面的對流雲團不及南面廣闊，這顯示馬鞍受較大的風切變影響而限制其迅速發展。

隨着馬鞍遠離本港，本港今日早上的風力逐漸減弱，天文台於早上約6時提示會考慮在上午9至11時之間改發3號強風信號。隨後在早上8時許，本港多處風力曾短暫上升，長洲更達烈風程度，9時後風力迅速減弱，天文台隨後在上午9時20分改發3號強風信號。由於馬鞍的移動速度較快，亦採取較原先偏西的路徑，與其相關的風暴潮出現時間略早於天文漲潮，所帶來的水浸影響亦較原先預期低。