再多9名新冠患者離世　5人未打3針疫苗

本港新冠肺炎疫情未息，醫管局今日(25日)公布，過去一日呈報再多9名新冠患者離世，別是4男5女，年齡介乎70至108歲，當中有5人未打3針疫苗。另外，屯門醫院內科及老人病房1名74歲女長者確診，之後揭4名病人中招；博愛醫院1名醫護助理染疫，後來再發現1名職員及2名男病人中招，需要隔離。

醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，死亡個案方面，第一名為70歲已打3針女士，有高血壓及免疫系統疾病，本月9日赴明愛醫院急症室求醫，有氣促發燒，經檢測確診後轉至內科病房，至前日(23日)離世。第2名死者為80歲已打3針女士，曾中風、羊癎，本月15日經屯門醫院急症室入院，早一日曾看指定診所，有氣促發燒，整體狀況差，需插喉，至昨日(24日)離世。第3名死者為90歲無打針男士，有高血壓、心房顫動、肺氣管病，於本月3日入院，有氣促、發燒及肺炎情況，曾轉至北大嶼山醫院香港感染控制中心，17日轉回那打素醫院，至昨日離世。第4名患者為108歲已打2針住院舍女士，於17日因發燒由亞博隔離中心轉至屯門醫院，血含氧量持續下跌。第5名死者為87歲已打3針男士，有高血壓、冠心病，11日入威爾斯親王醫院，因不食東西及氣促，但11日、14日的檢測未發現病毒，於19日再檢測時確診，情況持續變差。第6名死者為88歲已打2針男士，有腦出血、心臟衰竭背景，本月15日入北大嶼山醫院急症室，X光有肺炎，有腸道出血，轉至瑪嘉烈醫院外科治療，但由22日起呼吸變差。第7名死者為102歲已打2針住院舍女士，有糖尿病、需要以餵喉餵食，15日明愛醫院入院，有發燒、氣促，23日血氧量變差。而最後兩名死者相信與新冠肺炎沒有關係。

截至今日凌晨，共有2,234名確診病人留醫治療，其中331名為新增患者。新增留醫患者中，6名病人情況危殆、5人嚴重，共有40名病人危殆、30人嚴重，其中12名危殆病人正於深切治療部留醫。新增的危殆病人中，只有2名打3針，3名打2針，1名沒任何接種記錄。