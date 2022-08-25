今增8579確診　衞生署指疫情復熾　料單日萬宗不遠矣

第5波新冠肺炎疫情復熾，確診數突破8,000宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生公布，本港今日(25日)新增8,579宗確診病例，包括297宗輸入個案。歐表示，本港社區傳播鏈正加快升溫，加上懷疑Omicron BA.5變種個案比率持續增加，過去數天確診數字上升速度加快，預料單日確診數字即將破萬。

本地個案當中2,960宗經核酸檢測驗出，其餘5,322宗則經核酸確認結果的快測呈報個案；至於輸入病例中有258宗經核酸檢測確診，餘下39宗經快測確診。昨日(24日)有9間院舍有新增個案，包括5間安老院，涉及9名院友及2名員工；4間殘疾人士院舍，涉及4名院友，累計有90名院友要檢疫。

另外，昨日公布的公立醫院婚宴群組，今日再多5名醫生確診，暫未有病人被列為密切接觸者。醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業醫生指出，最主要影響是廣華醫院婦產科，有醫護需要銷假繼續提供服務，但醫院服務不受影響。他又稱，理解員工有個人社交活動，惟影響醫院服務「無人想見到」，始終市民對醫護期望高，故希望醫護人員盡量避免聚集。

李續指，現時已進入第3階段病床調動計劃，會繼續於公院開更多病床，目標開4,000至5,000張床，而社區治療中心方面，北大嶼山醫院香港感染控制中心的11病房750張床的上限已滿，而亞博館新冠治療中心本預計開200病床，正計劃再加病床，亦會加多暫託中心、私院病床，處理新增的病人，並有計劃進入第4階段病床調動計劃。