增9院舍現確診　兩老安院相繼爆疫　同層院友撤離檢疫

衞生署衞生防護中心今日(25日)公布，昨日(24日)新增9宗院舍新增個案，包括5間老人院舍及4間殘疾院舍，共涉及15名院友及員工，累計90名院友需檢疫。另有兩間大型安老院，包括九龍城環球護老院及香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院，均出現較嚴重的爆疫群組，後者有6層、共226人居住，2樓及4樓有人染疫並已全層撤離。

其中爆疫較嚴重的環球護老院有限公司，該院有62名院友及28名員工，設有兩層，3樓有2名護理員確診，昨日最後一日上班，下班時出現輕微病徵。由於之後有院友確診，所有員工經核酸檢測後，今日發現有2人染疫，其中1人具較強傳染性，另同層亦有4名院友確診，分別在今日及昨日確診，當局目前已安排同層餘下31名院友撤離。該院暫時只是3樓有個案，初步了解患者無到過其他樓層，不過為安全起見，已要求其他樓層都要做檢酸檢測。

另外，香海正覺蓮社主辦佛教李嘉誠護理安老院上周五(19日)已呈報有院友及員工確診，分別是2樓的4名院友及1名清潔工，同層36名院友需要檢疫。當中有27名院友檢疫期間發現確診；另8月21至23日期間，2樓新增6名員工確診，同層累計有7名員工及31名院友確診，而4樓1名員工及2名員工於8月23及24日確診，已安排同層36名院友檢疫。