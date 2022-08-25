涉冒前女友以其資料網上徵友　26歲男被控起底今提訊

個人資料私隱專員公署於今年6月拘捕一名26歲男子，指他涉於去年10月在不同社交平台多次冒認女事主，並以她的個人資料開設帳戶。涉案男子於上周三(17日)被落案起訴7項在未獲同意下披露個人資料罪。案件今午（25日）在沙田法院首次提訊，被告暫毋須答辯。署理主任裁判官張志偉將案件押後至10月6日，以待被告索取文件、法律意見及聘請私人律師，並准許被告以1000港元保釋，期間不得直接或間接接觸控方證人。據悉事主為被告前女友，被告以她資料於網上徵友。

26歲男被告何牧華，報稱資深助理(客戶服務)。他被控於2021年10月19日至21日之間，在未經資料當事人女子X的相關同意下，披露該當事人的個人資料，即其中文姓名、英文姓名、教名、手提電話號碼、住址、相片及 Instagram帳戶名稱；及於2021年10月25日至26日之間在未經X的相關同意下，披露她的個人資料，即其教名，姓氏，手提電話號碼，公司電話號碼、工作電郵地址、公司名稱、職銜、大學名稱、年齡、身高及相片，意圖導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害，或罔顧該披露是否會或相當可能會導致該當事人或其任何家人蒙受指明傷害。

本案是自《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例》於2021年10月生效以來，私隱專員公署第2宗就「起底」罪行作出起訴的個案。該悉事主X為被告的前女友，被告涉冒認X並以她的資料在社交平台開設帳戶並於網上徵友。

案件編號：STCC 1989/2022