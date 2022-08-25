政Whats噏：獲委青發會副主席　梁毓偉難忘馬拉松面試

政府今日(25日)宣布，委任選委界議員梁毓偉為青年發展委員會(青發會)副主席，任期即日生效至明年3月31日。佢話由青年事務委員會過渡到青發會至今，其中一個深刻嘅回憶係為暑期實習計劃做馬拉松面試。

青發會嘅副主席原本係梁宏正，而佢已加入「熱廚房」，出任民政及青年事務局副局長，所以梁毓偉係接替梁宏正嘅。梁話會聯同其他委員繼續「拍住上」，接觸更多青年了解佢哋嘅諗法，同埋作為青年橋樑傳遞心聲，希望喺協助制訂同執行青年發展藍圖方面發揮更大功能，為青年提供更多機會、發展方向同計劃。

梁毓偉又話7年前佢以香港青年協進會主席嘅身份，聯同10多間青年團體，同青年事務委員會合作舉辦粵港暑期實習計劃，事後以增選委員身份加入青年事務委員會，喺翌年成為大會委員。佢話由青委會過渡到青發會至今，期間參與制訂多個青年發展項目，留下唔少難忘回憶，譬如曾喺一星期內連續6日，每日朝9晚6為實習計劃做評審，面試有意參與實習計劃嘅機構，而類似嘅面試馬拉松已連續4、5年進行，每次都費盡心力揀選最適合機構，以豐富青年人生閱歷。