高級督察否認警總偷鮑魚　同袍供稱屬損贈物資每人1罐

一名高級督察涉嫌於前年在警察總部內偷竊2罐屬於警方的即食鮑魚，因而被控1項盜竊罪。他否認控罪，案件今(25日)午在東區法院開審。控方傳召被告的同袍作供，他指涉案的鮑魚為市民捐贈的物資，他負責分給其部門的同事每人1罐，但到辦公室時發現沒有人便將9罐鮑魚放在房內。控方指，閉路電視拍攝到被告取走該9罐鮑魚中的其中2罐。案件明天(26日)續審。

控罪指，30歲被告黃敬修，於或大約於2020年10月8日，在灣仔軍器廠街香港警察總部警政大樓11樓偷竊2罐即食鮑魚，而上述物品為香港警務處的財產。控辯承認事實指，警察公共關係科的辦公室位於灣仔警察總部11樓，並分為4個範圍，分別為公共關係策劃組、社交媒體傳訊組、社交媒體傳訊組特別分組及總務組。公共關係科的職員均可自由進出辦公室，而被告案發時駐社交媒體傳訊組。案發時，辦公室內有3個閉路電視鏡頭拍攝到被告，而被告於2020年11月13日被拘捕，他當時在警誡下，稱「我明白，我想搵個地方解釋。」

警長蔡偉青供稱，他現時隸屬警察公共關係部，該部門前身為警察公共關係科，而他案發時亦隸屬同一部門，駐社交媒體傳訊組特別職務隊。案發前一日，公共關係科因為2019年警方專責反修例運動而部署的「踏浪者」行動，而收到市民捐贈物資，即約50罐鮑魚，他當日負責收取鮑魚及分發給部門同事。蔡供稱，當日他將其中9罐鮑魚交給警員12222，及著他放在特別職務隊辦公室內的一個三層櫃中，蔡則將其餘鮑魚帶到社交媒體傳訊分科的辦公室分發，一人一罐，由於有同事不在位子上，蔡便將餘下鮑魚留在社交媒體傳訊分科的辦公室，讓同事自行分發。據控方所指，被告在案中偷竊的鮑魚，是特別職務隊辦公室內的其中兩罐。

案件編號：ESCC 2757/2021