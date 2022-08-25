政Whats噏：立法會補選　建制派內鬥現暗湧

立法會4個議席補選競爭激烈，各政黨都屬意派人出選。據了解，由於原屬民建聯同工聯會嘅張國鈞及麥美娟，雙雙加入政府問責班底，有指示表明2人議席唔會再畀返呢2個黨，即使有人有意參選，最終可能只係陪跑。換言之，4個議席將由其他黨派人士自由搏擊，儘管各黨派本有屬意人選，同樣吸引不少人自己人「舉手」，話要玩埋一份。

據聞，經民聯原本屬意眼科醫生龐朝輝出戰，惟有關消息引起黨內一班喺地區深耕嘅年輕黨員不滿，呢班少壯派深感苦無機會出頭，加上該黨唯一地區直選議員嘅梁美芬亦轉已為選委會界別，地區聯繫減少，故少壯派自然想爭出線，有指青委副主席李超宇亦想加入戰團。

目前該黨8名立法會議員均來自功能界別，有說少壯派認為該黨在地區方面需要有代表，希望爭取更多機會，而此次派人參選，可能係該黨抉擇未來發展路向嘅時候，將來到底係放棄地區發展專注功能組別，還是繼續過往，兩邊都兼顧。而李已向黨內清楚表明自己嘅意向同想法，待黨作最後決定。

據了解，李同時獲九龍中直選議員、九龍社團聯會成員楊永杰，該黨青委副主席梁婉婷、委員莫綺琪等地區黨員支持，若最終仍無機會，相信佢會另覓其他途徑，或以其他牌頭參選。據稱，李私下認為雖則龐朝輝曾做過地區，但龐始終係專業醫生，實質地區工作如何相信大眾會有一個評價。

實際上，新民黨內部喺參選方面亦現暗湧。澳門前特首何厚鏵姪仔何敬康近期迅速冒起，並且出選嘅呼聲極高。惟正當大家覺得非他莫屬之際，有指屯門前區議員甘文鋒亦已向黨內舉手，表示有意參與補選。甘文鋒回覆時則表示待黨內做決定。而事實上，新民黨士氣不斷壯大，不但新一屆立法會議席增加，喺新一屆政府亦包攬多個政治助理之位，包括與甘文鋒「同期」嘅傅曉琳、先後喺區議會同立法會選舉落敗嘅廖添誠，以及葉劉淑儀多名議助都逐一上位，獨留甘文鋒至今未有着落。

除各黨派嘅年輕一輩蠢蠢欲動之外，最近有傳新界社團聯會常務副理事長、東華三院前主席譚鎮國亦有意參選，有指佢獲得社團同多個善團支持。